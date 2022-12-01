В Москве заявили, что будут осуждать попытки учреждения каких-либо трибуналов над РФ

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Трибунал, созданный для расследования действий России на Украине, не будет легитимным и будет осуждаться российской стороной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается попыток учредить какие-то трибуналы, они не будут иметь никакой легитимности и не будут нами приняты, будут нами осуждаться", - сказал Песков журналистам.

Так он прокомментировал информацию о том, что Франция с украинскими и европейскими партнерами обсуждает создание такого трибунала.

У Пескова также уточнили, каков будет ответ Кремля на такие действия.

"Наши следователи ведут очень напряженную и кропотливую работу по фиксации всех преступлений киевского режима. Эта работа на ежедневной и практически ежечасной основе", - сказал представитель Кремля.

"Очень важно к этому всему присовокупить информацию и данные о тех преступлениях, которые совершались режимом с 2014 года и на которые мы тоже, к нашему сожалению, не видели критической реакции со стороны так называемого коллективного Запада", - добавил он.