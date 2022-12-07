"Примаковские чтения": Ядерный фактор контроля над кризисом - как снизить риски

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Первый день работы форума под названием "Примаковские чтения" закончился обсуждением чрезвычайно важной темы: "Ядерный фактор контроля над кризисом: как снизить риски", передает наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов.

Модератором этого обсуждения был заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, хорошо известный в России и за рубежом бессменный участник большинства различных переговоров о разоружении, в том числе ядерном.

Учитывая, что тема достаточно широкая, модератор сузил ее рамки. Он предложил обсуждать, во-первых, от чего зависит стратегическая стабильность и какие факторы на нее влияют, что можно назвать факторами в этом деле, какие из них более серьезные и где кроется наибольшая опасность. Кроме того, он предложил известным специалистам в области разоружения высказаться, на что сейчас, по их мнению, нужно делать упор при ведении переговоров и консультаций, и как выглядит, по их оценкам, перспективный режим контроля над вооружениями.

Обсуждение этой темы привлекло повышенное внимание еще и потому, что в нем участвовали хорошо известные американские специалисты в этой области, а также директор Женевского центра политики безопасности.

Первым было предоставлено слово руководителю Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексею Арбатову.

"Я не рассматриваю проблему стратегической стабильности в романтическом ключе, как нечто подобное "миру - мир". Я рассматриваю ее как совершенно четкую определенную стратегическую концепцию, которая имеет целый ряд технических моментов, и которые были согласованы между Советским Союзом тогда еще и Соединенными Штатами в 1990 году совместным заявлением", - сказал докладчик.

"Хочу напомнить, что стратегическая стабильность рассматривалась как постоянная в стратегических отношениях между державами, устраняющая необходимость произвести первый ядерный удар. В этом ключе я буду так и относиться к этому термину. От чего зависит сейчас стратегическая стабильность? Она в этом конкретном смысле слова зависит от возобновления диалога по стратегической стабильности и по ограничению стратегических вооружений. (...) Этот диалог после прекращения возобновился в 2021 году, потом был снова прерван в феврале. Для того, чтобы поддерживать стратегическую стабильность, необходимо его снова возобновить. Начать надо с договоренностей о возобновлении инспекционной деятельности согласно Договору СНВ-3, который американцы называют новым договором СНВ, примерно 18 инспекций стороны проводили каждый год, в дополнение ко всем другим национальным техническим средствам, чтобы точно узнать состояние стратегической силы друг друга и соблюдение Договора СНВ-3. Конечно, кризис в украинской проблеме и возврат ко временам "холодной войны" очень серьезно затрудняет переговоры".

Он напомнил, что первый договор был заключен, когда шла Вьетнамская война в 1972 году. Но, тем не менее, переговоры шли, саммит состоялся и было положено начало процесса, который продолжается вот уже 50 лет.

"И продолжается в целом достаточно успешно. В 1987 году шла война в Афганистане, тяжелая, жестокая война. Но состоялся саммит, и был подписан радикальный прорывной договор по ракетам средней и меньшей дальности. То есть ключевой фактор поддержания стратегической стабильности состоит в том, что люди ведущих держав понимали, что, несмотря на все острые противоречия и даже конфликты, которые происходят в международной жизни, этот процесс должен поддерживаться и продолжаться, потому что он является главным заслоном на пути предотвращения глобальной ядерной войны".

Второй вопрос, который поставил модератор - это какие угрозы сейчас проистекают. Благодаря 50 годам переговоров и крупнейшим соглашениям и договорам, которые были в это время подписаны, на глобальном стратегическом уровне сохраняется стратегическая стабильность, несмотря на все остальные острейшие противоречия. И все это происходит на пониженных уровнях стратегического противостояния. Арбатов отметил, что это то, что отличает нынешнее положение от Карибского кризиса, когда самый большой страх был от возможности внезапного глобального ядерного удара с обеих сторон.

Может ли украинский кризис привести к использованию ядерного оружия? Это может произойти, к сожалению, потому что эскалации такого рода бывает весьма сложно сдерживать. Арбатов отметил, что одним из наиболее вероятных подобных сценариев может стать переход Украины к ракетному удару по территории Российской Федерации с использованием обычных средств. Это может привести к эскалации с непредсказуемыми последствиями. Для того, чтобы этого избежать, необходимо как можно скорее договориться о прекращении огня и перейти к переговорам по урегулированию кризиса на Украине и вокруг нее.

Еще один вопрос был связан с тем, стоит ли подождать, пока все эти проблемы будут разрешены, и тогда перейти к переговорам по возобновлению процессов контроля над вооружениями или их можно вести параллельно. Если ждать, пока первые проблемы будут решены, то можно ждать вечно. Если бы мы так решили ждать в 1969 году, когда начались переговоры по СВ, мы бы до сих пор не заключили бы ни одного договора. С другой стороны, конечно, события не могут вечно продолжаться, и в политике все связано. Опыт показывает, что прогресс переговоров по контролю над вооружениями способствует решению международных проблем, а те в свою очередь помогают продвигаться дальше в процессе контроля над вооружениями. Эту диалектику надо знать и всячески поддерживать.

Арбатов выразил надежду, что диалог по стратегическому разоружению возобновится. Возобновление инспекционной деятельности - это непосредственно техническая задача, которую надо решить, а продолжить дискуссию по стратегической стабильности, конечно, необходимо, и в эту концепцию, так как техника не стоит на месте, придется что-то внести новое. Но самое главное - приступить к разработке следующего СНВ, потому что текущий продлен только до 2026 года, и нельзя допустить обвала всего процесса работы над новым договором.

Различие подходов двух сторон к этому договору, коротко говоря, состоят в том, что Россия предлагает ограничить только стратегические вооружения, как ядерные, так и с обычными боезарядами, а США предлагают ограничить только ядерные вооружения - как стратегические, так и тактические. Это самый глубокий раскол в исходных позициях сторон, его надо преодолевать путем компромиссов и взаимных уступок.

Следующим выступающим был Томас Гремингер - директор Женевского центра политики безопасности. Он подчеркнул, что 60 лет назад ядерные державы смогли найти возможность предотвратить ядерный конфликт. Он считает, что на базе опыта 60-летней давности можно предотвратить и современный конфликт. Прежде всего, надо понять, могут ли Россия и Запад и США вообще говорить о контроле над вооружениями в настоящий момент. Некоторые считают, что пока это невозможно. Но для этого нужно понять, что ставки слишком высоки, что все это требует совместного разрешения и что шанс для общения и коммуникаций - это не услуга и не уступка другой стороне, это политика, потому что ситуация настолько опасна, что другие ядерные державы тоже должны говорить друг с другом. Он считает, что очень важно разработать программу, защищающую стратегическую стабильность. Он предупреждает, что ситуация в случае отсутствия переговоров может быстро выйти из-под контроля и перейти точку невозврата. Он предложил начать политику небольших шагов, которые бы привели к деэскалации.

Следующим спикером была известный эксперт Роза Геттемюллер, сотрудник "Центра международной безопасности и сотрудничества" Стэнфордского университета. Модератор попросил ее ответить на вопрос, работает ли сейчас доктрина гарантированного взаимного уничтожения между Москвой и Вашингтоном. "Да, я думаю, что она осталась", - сказала она.

Геттемюллер отметила, что вопросы стратегической стабильности сейчас очень важны, от их решения зависит предсказуемость, а также важны коммуникации между двумя странами, они ведут к определению предсказуемости в более широком масштабе. Новый договор СНВ чрезвычайно важен для предсказуемости в области ядерных переговоров. Возникает также целая система переговоров об обычных вооружениях, и все эти вопросы становятся все более опасными и для России, и для США, а также и для Китая. Поэтому необходима новая предсказуемость между нашими странами, а предсказуемость очень важный аспект для развития сотрудничества. Выступающая также считает необходимым заключить новый договор СНВ до истечения старого.

Следующий докладчик - Линтон Брукс, старший советник Центра стратегических и международных исследований США. Представляя его, модератор отметил, что он достаточно хорошо известен в качестве посла-переговорщика по стратегическим вопросам.

Брукс считает, что вероятность обмена ядерными ударами и сейчас очень мала, потому что если одна сторона во время кризиса решит начать ядерную войну, а другая сторона может не понять и подумать, что это всего лишь подготовка, то это самое страшное, потому что это может заставить сторону, которая не поймет действительной решимости начать войну, начать самой. Это можно не допустить лишь только благодаря наличию взаимного отслеживания и на основе соответствующих взаимоотношений.

"Если вы хотите избежать ядерной катастрофы, то необходимо контролировать эскалацию и понимать, как избежать ядерной катастрофы. Лично у меня два предложения. Это двусторонние переговоры и (...) внутренние процедуры на каждой стороне. Необходимо знать о том, какие идут внутренние процедуры в каждой стороне", - считает Брукс.

Он предложил возобновить обмен и передачу военной информации для поддержания ядерной безопасности. Для обмена подобной информацией, сказал он, существуют ядерные центры, которые доказали, что они могут профессионально работать для определения недопустимости сложных военных действий. Он предложил улучшить отношения между этими центрами во избежание недопонимания. При этом обе стороны должны понимать соответствующие внутренние процедуры, чтобы определиться, что может вести к эскалации.

Были и другие выступающие как из России, так и из-за рубежа. После всех выступлений модератор, заместитель министра иностранных дел РФ, попросил каждого ответить "да" или "нет" на вопрос, считают ли они, что после 2026 года будет нечто, что будет являться договором по стратегическим вооружениям. Мнения разделились почти поровну, причем со стороны зарубежных спикеров чаще звучал отрицательный ответ.

Корр.: Интересна была реакция зала. Когда участники чтений выходили после закрытия сессии, я со всех сторон слышал только, как печально, что многие ответственные люди не верят в возможность заключения такого договора.