"Примаковские чтения". Алексей Лихачев: Россия входит в топ-5 стран по числу энергоблоков АЭС и установленной мощности

Генеральный директор "Росатомa" Алексей Лихачев Фото: Павел Бедняков/POOL/ТАСС

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - На Девятом Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения" в качестве специального гостя выступил директор госкорпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев, передает наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов.

Корпорация на уровне министерства

Глава "Росатома" очень подробно рассказал о работе возглавляемой им организации, которой 1 декабря исполняется 16 лет создания на базе бывшей, созданной сразу после Великой Отечественной войны одноименной организации.

Новой корпорации был передан ряд предприятий. По словам Лихачева, таким образом была решена двуединая задача: внутри страны сформирован мощный промышленный комплекс, началось строительство атомных энергоблоков в России, выделены для этого соответствующие ресурсы и, в частности, переданы такие предприятия, как "Атомное машиностроение", "Атомный ледокол" и другие. Фактически госкорпорация получила статус министерства, то есть органа, определяющего госполитику в области использования атомной энергии при сочетании производственной и коммерческой функций. По словам Лихачева, это был с юридической точки зрения абсолютно новаторский подход.

Сегодня в корпорации работает 354 тыс. сотрудников, в нее входит 400 предприятий, у нее более 100 направлений бизнеса. Работает 37 энергоблоков и есть одна плавучая электростанция. Сейчас Россия, подчеркнул он, входит в топ-5 стран по количеству энергоблоков и установленной мощности.

Алексей Лихачев в начале выступления предупредил собравшихся, что "Росатом" пока не рассматривает Запорожскую АЭС как участника коммерческой деятельности, а лишь по вполне понятным причинам, как объект обеспечения безопасности и сохранности. Однако уйти от проблемы Запорожской АЭС докладчику не удалось. Это вполне понятно, потому что она находится в зоне боевых действий и ее состояние не может не вызвать не только интерес, но и беспокойство как российских, так и европейских граждан.

Что с Запорожской АЭС?

Корр.: Вопрос прозвучал вполне конкретно. Что с Запорожской АЭС?

Лихачев: Никаких опасений нет. Президент РФ поручил нам организовать эксплуатацию этой станции. Эта работа идет с сентября месяца. Ваше беспокойство вполне понятно, потому что это самая большая атомная станция в Европе. В ней шесть блоков по 1000 мегаватт, все они находятся в режиме остановки. И я пока не вижу выхода в ближайшие месяцы этой станции на генерацию атомной энергии. Один из блоков от некоторых насосов от электрического питания работает и дает необходимое тепло для станции города Энергодар, потому что мы за него тоже отвечаем в вопросах социальной политики. Но это не работа атомного энергоблока. Все блоки остановлены. Станцию обслуживают по контракту свыше 4 тыс. человек. Еще тысяча заявлений.

С сентября прошлого года на станции присутствует миссия МАГАТЭ. Ее представители достаточно часто меняются. Мы с господином Гросси периодически обсуждаем текущую проблематику. У экспертов МАГАТЭ есть вопросы, и руководство станции отвечает на них, а надзор, а точнее, присмотр изнутри станции осуществляется в режиме реального времени. "Росатом" естественно несет ответственность за технологическое состояние станции, поэтому никаких беспокойств, связанных с состоянием блоков, у нас сегодня нет.

Когда речь пойдет о возможной эксплуатации станции как объекта использования атомной энергии, мы, конечно, будем обсуждать все вопросы с МАГАТЭ. Но должен сказать, что для этого еще надо решить множественные проблемы, в том числе и вопросы сети, и, конечно, прекращение военных угроз.

Но я не могу, к сожалению, вас успокоить совсем, поскольку ситуация вокруг станции остается напряженной, так как в нескольких десятках километров идут бои. По станции в последнее время прилетов не было. А по городу Энергодар – были, и были жертвы.

К сожалению, нарушается один из принципов МАГАТЭ – принцип заботы о состоянии персонала и его защищенности. Естественно, это касается не российской стороны, потому что мы относимся к коллегам как к нашим работникам. Нами по защите станции все необходимые меры приняты, в том числе и с привлечением Росгвардии и министерства обороны.

МАГАТЭ не политизировано ведет себя?

Корр.: В ответе директора прозвучали ссылки на МАГАТЭ. Естественно, что некоторых сидящих в зале не мог не заинтересовать вопрос – не ощущает ли докладчик высокую степень политизированности этой международной организации? Вопрос, вероятно, был задан еще и потому, что в докладе прозвучали слова: "Мировая ядерная семья не расколота".

Лихачев: Конечно, нам непросто сейчас работать с ядерщиками из Восточной Европы, да и из других стран "коллективного Запада". Но рабочие отношения пока сохраняются. И ключевая роль в этом принадлежит, конечно, МАГАТЭ. Мы всегда приветствовали непредвзятый, не политизированный подход МАГАТЭ ко всему сектору внешнеполитической глобальной повестки. И мне кажется, что Рафаэлю Гросси с огромным трудом, находясь под колоссальным давлением, все же удается пока реализовывать этот не политизированный подход.

И несмотря на то, что мы слышим иногда от некоторых членов этой организации, в первую очередь от представителей западных стран, и критику, и даже голословные обвинения, но в целом, честно говоря, мы чувствуем себя в МАГАТЭ комфортно, и это заслуга в том числе и руководства организации.

Я бы хотел, чтобы эта линия, линия трезвых оценок сохранилась как метод поиска компромисса в вопросах и технологической тематики, и тематики безопасности. Мне кажется, что на сегодняшний день МАГАТЭ является наиболее эффективно действующей международной структурой в том клубке противоречий, которые сегодня есть на нашей планете. Эта организация при всех оговорках и при всех тонкостях политической повестки в целом стабилизирует работу мирового ядерного сообщества.

Хотим строить АЭС малой мощности

Корр.: Хочу подчеркнуть, что доклад директора "Росатома" встретил большое внимание не только у российских участников форума, но и у иностранных, среди которых были гости и в рангах посла.

В частности, представителей развивающихся стран заинтересовала проблема строительства атомных станций малых мощностей, которые приблизительно по мощности меньше раз в 10, чем мегаваттные.

Директор сообщил, что "Росатом" занимается ими достаточно плотно, но, отвечая на этот вопрос, он посоветовал быть очень точными в выборе целей станций малой мощности. Крупные станции мощностью в мегаватт и больше надо естественно строить там, где есть соответствующий крупный потребитель, но в отдаленных районах, где потребление энергии малое, там достаточно мощности станций и до 1000 мегаватт. Такая станция, конечно, ведет и к минимизации всей инфраструктуры. С точки зрения малой мощности Лихачев предложил и не стационарную станцию, а плавучую.

Лихачев: Плавучая станция подплывает, закрепляется на берегу, и не нужно строить ни мощную физзащиту, ни соответствующие мощности для хранения ядерного топлива, так как вся генерация происходит в рамках одного судна.

Такая станция нужна там, где необходимо быстро реализовать получение электроэнергии. Но в отличие от многих других, кто занимается продвижением строительства малых станций, мы всегда обращаем внимание потенциального заказчика на очень важные условия: станция будет действительно в 10 раз меньше, но не в 10 раз дешевле. Киловатт энергии будет стоить дороже. Надо честно говорить об этом, и сроки строительства таких станций сопоставимы с большой. Это не год и не полтора, а такой же серьезный срок: невозможно станцию построить меньше, чем за пять-семь лет, а с учетом изыскательских работ, то и девять, но эти сроки не касаются плавучих станций, которые подаются к месту потребления энергии.

Корр.: Лихачев предложил еще один вариант строительства АЭС любой мощности. Он сообщил, что "Росатом" готов строить станцию в рамках большой кооперации, в том числе и со страной заказчика, что значительно ему обеспечит финансовую нагрузку, но правда и при таком варианте "ядерное сердце" должно быть российским.

Еще один важный вопрос, интересующий как российских, так и зарубежных участников форума – это вопрос о Японии.

Япония? Что с тобой?

Лихачев: В этой стране на сегодняшний день работает четвертая, если не пятая часть реакторов. Остальные остановлены. Идут дополнительные работы по повышению их безопасности. Надо учитывать, что в Японии решение о запуске или перезапуске тех или иных реакторов принимает не правительство, а суды, потому что там много частных компаний, которые являются операторами. Но если в стране не будет принято фундаментальных решений о перезапуске атомного энергетического комплекса, то, конечно, никакого повышения производства электроэнергии на атомных станциях не будет. Я лично пока не вижу предпосылок для перезапуска атомного комплекса Японии. Более того, если такое решение и будет принято, то необходимо несколько лет серьезной работы, возможно, лет пять-семь, которая потребуется для того, чтобы резко увеличить потребность в топливе, подготовить большое количество специалистов сегодняшней квалификации, чем сегодня никто не занимается.

Кроме того, надо учитывать и очень длинный топливный цикл.

В России строят реакторы четвертого поколения

Корр.: Директор "Росатома" подробно рассказал о развитии энергетики России, о новых разработках, привел в пример строительство в Томской области реактора четвертого поколения. Его идея состоит в одновременном сочетании типовых реакторов, реакторов ВВР и реакторов на быстрых нейтронах.

Лихачев: Мы забираем отработавшее топливо на тепловом реакторе, перерабатываем его, замешиваем немного плутония и отправляем на работу в быстрые реакторы, где происходит обратная наработка и выжигание изотопного ряда. Таким образом, многократно циркулируя отработавшее ядерное топливо между быстрыми и тепловыми реакторами, мы тем самым получаем замкнутый топливный цикл. Такой подход имеет три преимущества: экологичность атомной энергетики, минимальное, сведенное к нулю, количество ядерных отходов и безопасность нового поколения. Эта безопасность обеспечивается физикой, а не защитными системами, и конечно, при этом мы добиваемся совершенно новой экономики при осуществлении проекта.

Если сегодняшний день российской атомной энергетики – это мощь тепловых реакторов, мощь ВВР, то завтрашний день, без сомнения, - это двухкомпонентные быстрые тепловые реакторы и многократное циклирование отработанного топлива.

Корр.: Лихачев сообщил, что "Росатом" строит за рубежом 22 энергоблока и подчеркнул, что спрос растет вопреки исходящей от недружественных стран "абсолютно недобросовестной нечестной конкуренции"!