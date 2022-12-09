Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

РФ и США проводят встречу в Турции для обсуждений "раздражителей" в отношениях двух стран

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Российско-американская встреча на уровне директоров профильных департаментов внешнеполитических ведомств проходит в пятницу в Стамбуле, обсуждаются "раздражители" в двусторонних отношениях, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Сегодня в Стамбуле проводится встреча на уровне директоров профильных департаментов. Это (...) периодически проводящееся мероприятие для обсуждения так называемых раздражителей в двусторонних отношениях", - сказал он в пятницу, отвечая на вопросы в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

По словам замминистра, такие контакты в очном режиме были возобновлены с американцами "после некоторой паузы". Рябков отметил, что в ходе таких контактов обсуждается, в частности, функционирование диппредставительств обеих стран, визовые вопросы.

"Это не какой-то политический сигнал о чем-то, что мы возобновляем разговор с США по крупным вопросам. Это такой просто рабочий момент", - подчеркнул Рябков.

Сергей Рябков МИД РФ США Стамбул Турция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Канада вводит санкции против МВД, Минюста, Следственного комитета и ЦИК РФ

Лукашенко рассчитывает на равные с РФ цены на газ в 2023 году

Меры безопасности в Бундестаге решили пересмотреть после сообщений о попытке путча в ФРГ

Меры безопасности в Бундестаге решили пересмотреть после сообщений о попытке путча в ФРГ

Самолет с баскетболисткой Бриттни Грайнер приземлился в Техасе

Самолет с баскетболисткой Бриттни Грайнер приземлился в Техасе

Число грузовиков в очередях на границе Белоруссии и ЕС превысило 5 тысяч

Число грузовиков в очередях на границе Белоруссии и ЕС превысило 5 тысяч

Банки Казахстана получили разрешение от OFAC на операции по картам "МИР"

Банки Казахстана получили разрешение от OFAC на операции по картам "МИР"

Что случилось этой ночью: пятница, 9 декабря

Блинкен заявил, что США готовы к контактам с РФ ради своих национальных интересов

Блинкен заявил, что США готовы к контактам с РФ ради своих национальных интересов

США готовят новый пакет военной помощи Украине

В НАТО заявили, что помогут Молдавии укрепить национальную безопасность

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });