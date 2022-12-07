Президент РФ отметил, что в зоне спецоперации массового дезертирства нет

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что дезертирства среди российских военнослужащих в зоне специальной военной операции нет, есть только отдельные случаи.

"Есть ребята, которые покидали свои боевые позиции? Да, такое случалось, сейчас все меньше и меньше", - сказал глава государства в ходе встречи с членами Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ.

"Повторяю еще раз: ничего подобного массового характера (дезертирство - ИФ) у нас нет", - добавил Путин.

Касаясь сообщений о том, что в зоне СВО существуют некие "лагеря для дезертиров", президент сказал: "У нас нет никаких зон, лагерей, все это чушь, фейки, которые не имеют под собой никаких оснований". Президент подчеркнул, что в противоположность подобной ситуации дезертиров украинской армии расстреливают публично перед строем.

"В Украине вы знаете, там расстреливают на месте, причем проводят массовые расстрелы прямо публично, перед строем. Все это хорошо известно, это никакой не секрет. У нас ничего подобного нет", - сказал Путин.

Объясняя поведение некоторых военных, покидающих свои позиции, глава государства сказал: "Ведь человек, который попадает в зону боевых действий из мирной жизни, даже после подготовки, он не может не испытывать определенных чувств, присущих абсолютно нормальному человеку".

Вместе с тем, подчеркнул президент, "подавляющее большинство из этих людей добровольно возвращаются для несения боевой службы, даже после ранений, потому что происходит период адаптации к тем условиям, в которых люди несут боевую службу".