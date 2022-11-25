Путин каждый день обсуждает СВО с руководством Минобороны

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин сообщил на встрече с матерями участников СВО, что ежедневно проводит встречи с руководством Минобороны для обсуждения вопросов, связанных со спецоперацией.

Участницы встречи заявили о необходимости своевременного обеспечения бойцов современной амуницией взамен вышедшей из строя в боях.

"Можете мне поверить, каждый раз на встречах с руководством министерства обороны, а они происходят каждый день, я практически каждый день об этом говорю", - сказал Путин.