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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:03

Путин каждый день обсуждает СВО с руководством Минобороны

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин сообщил на встрече с матерями участников СВО, что ежедневно проводит встречи с руководством Минобороны для обсуждения вопросов, связанных со спецоперацией.

Участницы встречи заявили о необходимости своевременного обеспечения бойцов современной амуницией взамен вышедшей из строя в боях.

"Можете мне поверить, каждый раз на встречах с руководством министерства обороны, а они происходят каждый день, я практически каждый день об этом говорю", - сказал Путин.

Хроника 24 февраля – 25 ноября 2022 годаВоенная операция на Украине
Владимир Путин СВО Минобороны
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