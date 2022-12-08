МИД РФ заявил, что будет обсуждать стратстабильность с США только на равноправной основе

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Москва исключает возможность односторонних уступок в диалоге с США по стратегической стабильности, может возобновить переговоры на равноправной основе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Если и когда американцы дозреют до возобновления, мы будем готовы. (...) Только на равной, разумной, здравой, сбалансированной основе этот диалог может быть продолжен. Тем более ожидать каких-то результатов от него можно, только если с той стороны поймут, что односторонние уступки со стороны России просто исключаются", - сказал дипломат в интервью газете "Известия", опубликованном в четверг.

"Это не опция, это даже не рассматривается", - подчеркнул он.

Кроме того, Рябков добавил, что ситуация в отношениях России и США остается проблемной и тяжелой.

"Пока есть только имитация, есть только обмен некими позиционными сигналами, но нет поиска решений. До этого мы не дошли, к сожалению, и ситуация проблемная, тяжелая. Надо называть вещи своими именами: она именно такая", - отметил дипломат.

Он также заявил, что вопросы обмена заключенными между Москвой и Вашингтоном ведутся по отдельному каналу, определенному президентами России и США.

"Вопросы обмена рассматриваются по определенному президентами отдельному каналу, и что-то получается, что-то не очень. Это крайне деликатный сюжет, речь о человеческих судьбах", - сказал Рябков.

"Главная задача - поскорее вызволить людей, которые осуждены там. (...) Их надо вернуть, и над этим работа продолжается. Я не могу прогнозировать, как, когда, что и получится ли вообще, но среди сюжетов, по которым мы продолжаем диалог с США, этот - один из главных. В этом никаких сомнений нет", - добавил Рябков.

Он также отметил, что РФ не считает нужным разрывать дипотношения с Соединенными Штатами.

"Мы не хотели бы такого развития. По большому счету разрыв дипотношений - это сигнал, что ресурса вообще никакого политического не осталось, остается только силовой. Нам это не нужно. В конце концов, каналы коммуникации тоже востребованы, и они нужны в том числе для обсуждения судеб российских граждан в американских тюрьмах, ну и по многим другим аспектам нужно иметь возможность доносить сигналы", - констатировал дипломат.

В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские власти активно работают по вопросам освобождения осужденных в РФ за контрабанду наркотиков баскетболистки Бриттни Грайнер и за шпионаж в России Пола Уилана.

"Мы не останавливаемся на достигнутом, выдвинув предложение несколько месяцев назад. Мы активно работали в течение этих многих месяцев, пытаясь сдвинуть дело с мертвой точки", - сказал Блинкен телеканалу CBS.

"Мы не остановимся, пока не сделаем этого", - подчеркнул он.