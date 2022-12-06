В МИД РФ пообещали компенсирующий ответ России на дальнейшее расширение НАТО

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Дальнейшее расширение НАТО будет получать соответствующий компенсирующий ответ со стороны России, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"И дальше расширение будет получать соответствующий компенсирующий ответ со стороны России. Нужно ли это странам, которые стремятся вступить в НАТО? Зачем им это? Это их в конечном счете вопрос, но мы будем делать для себя выводы, как и делали до сих пор", - сказал он журналистам в Москве.