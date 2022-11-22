Губернатор Севастополя сообщил об атаке беспилотников

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - В Севастополе сработала система противовоздушной обороны из-за появления беспилотников, сообщил в Telegram губернатор Михаил Развожаев.

"Прямо сейчас работают наши дежурные силы ПВО. Идет атака беспилотников. По предварительной информации, два БПЛА уже сбито. Все силы и службы находятся в боевой готовности", - написал он.

По его словам, гражданские объекты не пострадали. Губернатор призвал сохранять спокойствие.

О периодической работе ПВО в Крыму и Севастополе сообщается с августа. В основном речь идет о небольших беспилотниках.