Губернатор Севастополя сообщил о попытке дронов атаковать Балаклавскую ТЭС

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Украинские беспилотники 22 ноября пытались атаковать Балаклавскую ТЭС под Севастополем, сообщил в Telegram губернатор города Михаил Развожаев.

"Наверное, хотели приурочить атаку к своему террористическому акту, который они совершили 7 лет назад, когда 22 ноября подорвали ТЭС в Херсонской области и в Крыму и Севастополе наступил блэкаут. Не получилось", - написал он.

По его словам, силы ПВО сбили два беспилотника при попытке подлета к Балаклавской ТЭС.

"Над акваторией наш флот отразил сегодня также атаки трех БПЛА. Экстренные службы не фиксируют никаких пожаров и повреждений гражданской инфраструктуры, пострадавших тоже нет. Сейчас в городе тихо. Но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности", - добавил губернатор.