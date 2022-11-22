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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:39

Губернатор Севастополя сообщил о попытке дронов атаковать Балаклавскую ТЭС

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Украинские беспилотники 22 ноября пытались атаковать Балаклавскую ТЭС под Севастополем, сообщил в Telegram губернатор города Михаил Развожаев.

"Наверное, хотели приурочить атаку к своему террористическому акту, который они совершили 7 лет назад, когда 22 ноября подорвали ТЭС в Херсонской области и в Крыму и Севастополе наступил блэкаут. Не получилось", - написал он.

По его словам, силы ПВО сбили два беспилотника при попытке подлета к Балаклавской ТЭС.

"Над акваторией наш флот отразил сегодня также атаки трех БПЛА. Экстренные службы не фиксируют никаких пожаров и повреждений гражданской инфраструктуры, пострадавших тоже нет. Сейчас в городе тихо. Но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности", - добавил губернатор.

Хроника 24 февраля – 22 ноября 2022 годаВоенная операция на Украине
Севастополь Балаклавская ТЭС Михаил Развожаев
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