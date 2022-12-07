В РФ впервые с конца октября выявили почти 7 тыс. случаев COVID-19 за сутки

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 6,9 тыс. случаев, скончались 58 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

"В РФ выявлено 6 935 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 556 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 5,8%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 39 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 35 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 11 субъектах, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 5 561 заболевший, число новых случаев заражения COVID-19 выросло на 1 374. Таким образом, показатель заболеваемости приблизился к 7 тыс. случаев за сутки впервые с конца октября.

За минувшие сутки скончались 58 человек, накануне сообщалось о 59 умерших.

"Выздоровели за сутки 6 794 человека, или на 1,6% больше в сравнении с 6 декабря", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 635 764 случая заражения коронавирусной инфекцией, 392 400 умерших и 21 037 111 выздоровевших.