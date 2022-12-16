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На Ставрополье хотят с 1 января увеличить курортный сбор с 50 до 100 рублей в сутки

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Парламент Ставропольского края планирует рассмотреть вопрос о повышении размера курортного сбора в регионе до 100 рублей за день с начала 2023 года, сообщает пресс-служба краевой думы.

"Предлагается увеличить срок проведения эксперимента по 31 декабря 2024 года. Также предложено увеличить с 1 января 2023 года размер курортного сбора до 100 рублей. Это связано с подорожанием строительных материалов, увеличением стоимости выполняемых работ и услуг по благоустройству объектов курортной инфраструктуры, повышением расходов на их содержание", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что за 11 месяцев текущего года общий объем курортного сбора в крае составил 286 млн рублей, по итогам года сумма может стать рекордной за все время проведения эксперимента. Предлагаемое увеличение не превысит предельный размер, установленный федеральным законодательством.

"Изменения краевого закона были поддержаны администрациями и представительными органами муниципальных образований городов - курортов Железноводска, Ессентуков, Кисловодска, Пятигорска - участников эксперимента по курортному сбору", - говорится в пресс-релизе.

На данный момент размер курортного сбора на Ставрополье составляет 50 рублей в сутки. Он взимается с отдыхающих в курортных городах края.

Ставропольский край
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