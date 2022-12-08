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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Власти заявили, что бюджет Херсонской области исполнен лишь на 46% из-за эвакуации

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Власти Херсонской области фиксируют серьезное отставание в графике освоения бюджета в августе-декабре текущего года, одной из основных причин является эвакуация населения с правого берега Днепра, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"В силу объективных обстоятельств - проведения срочной эвакуации с Правобережья и из 15-километровой зоны Левобережья Херсонщины - бюджет к настоящему времени освоен лишь на 46%, тогда как до конца планового периода остается менее месяца", - написал он в своем телеграм-канале после заседания правительства региона.

Он уточнил, что самая большая статья расходов в бюджете региона - социальные выплаты. "Мы пришли к выводу, что одной из главных причин задержек с социальными выплатами стало отсутствие у граждан банковских счетов - далеко не все успели их открыть. В связи с этим внес предложение, чтобы банковские карты клиентам на территории Херсонской области доставляли сами банки и дал поручение правительству разработать соответствующий механизм", - отметил Сальдо.

Министерствам и ведомствам региона поручено также активизировать работу по доставке пенсий и выплат населению. "Обязали через "Почту Херсона" до 25 декабря доставить получателям пенсии и социальные выплаты за предыдущие периоды. Выплаты за текущие месяцы продолжаются в обычном порядке", - написал он.

Также власти региона запланировали до конца 2023 года на левобережной части Херсонской области открыть восемь многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам. Через эти МФЦ ведомства будут оказывать людям до 200 различных услуг, уточнил врио губернатора. Первый МФЦ уже открыт в городе Геническ, второй планируется открыть 15 декабря в Скадовске.

18 октября власти Херсонской области объявили о массовом перемещении жителей населенных пунктов, в том числе Херсона, на левый берег Днепра на фоне непрекращающихся обстрелов гражданской инфраструктуры со стороны ВСУ. Позже зона эвакуации была расширена еще на 15 км, в нее вошли семь муниципалитетов на левом берегу. 11 ноября Минобороны России объявило о завершении вывода техники и военных с правого берега Днепра.

30 ноября Сальдо заявил о замедлении эвакуации из 15-километровой зоны, а в некоторых городах, несмотря на опасность, люди начали возвращаться в свои дома. По официальным данным властей, сейчас в населенных пунктах 15-километровой зоны на левом берегу Днепра может оставаться до 85 тысяч человек. Органы власти региона продолжают работу в городе Геническ недалеко от границы с Крымом.

Владимир Сальдо Херсонская область
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