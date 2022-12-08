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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

ЕК предложила запретить поставлять в Россию авиадвигатели и ноутбуки

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Еврокомиссия предложила включить в санкционный список 169 организаций, поставляющих России товары, а также ограничить поставки в Россию конкретных товаров, чтобы ослабить российский ВПК, пишет Politico со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы.

"Пакет нацелен на сдерживание роста технических возможностей российского промышленного производства за счет пополнения санкционного списка 169 организациями, поставляющие товары, которые могут улучшить технологическое развитие оборонного сектора и сферы безопасности России", - отмечает издание.

По его сведениям, предлагается ограничить поставки в Россию товаров, которые используют в авиационной и космической индустрии, включая авиационные двигатели и запчасти к ним. Также под новые ограничения подпадут ноутбуки, жесткие диски, камеры и линзы, пишет Politico.

Новые санкции могут затронуть и двигатели для беспилотников, химическое и биологическое оборудование, химические средства для борьбы с беспорядками и электронные компоненты.

Согласно еще одному документу, очередные санкции ЕС могут быть направлены против вещания телеканалов НТВ, РЕН ТВ, "Россия 1" и Первого канала.

Третий документ включает в себя список лиц, которые могут стать фигурантами новых санкций.

7 декабря глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в рамках девятого пакета санкций против России предложила включить в санкционные списки еще около 200 физических и юридических лиц, запретить операции с тремя российскими банками, в том числе со Всероссийским банком развития регионов, а также запретить вещание четырех российских СМИ. Также речь шла о санкциях против российской энергетической и горнодобывающей промышленности и запрете ввозить в Россию беспилотные летательные аппараты.

Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен ВБРР НТВ ВГТРК Первый канал
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