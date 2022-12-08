Венгрия выступила против нового пакета санкций ЕС в отношении России

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Венгрия на встрече постпредов стран ЕС выразила несогласие с планируемым новым пакетом антироссийских санкций, сообщает в четверг Financial Times со ссылкой на источники.

"На вчерашней встрече постпредов ЕС Венгрия, которая во вторник наложила вето на пакет помощи Украине на 18 млрд евро, выступила и против нового пакета санкций в отношении России", - говорится в сообщении.

Решения о таких санкциях ЕС принимаются единогласно, поэтому любая страна может, при желании, блокировать подобные инициативы. Газета не уточняет, что именно в рассматриваемом пакете ограничительных мер не устраивает Будапешт.

Кроме того, по данным издания, венгерская сторона выступила против "предложения удвоить фонд ЕС для предоставления вооружения Украине и другим странам".

По словам ряда европейских дипломатов, такого рода действия Венгрии "становятся довольно предсказуемыми". По их мнению, Будапешт может и в дальнейшем блокировать многие ключевые решение ЕС, которые будут требовать единогласного одобрения.

Какие санкции планирует ввести ЕС

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия предложила ввести очередной - девятый - пакет санкций против России, который должен предусматривать запрет на транзакции с тремя российскими банками и другие меры.

Исполнительный орган ЕС предлагает в рамках нового пакета мер включить в санкционные списки еще около 200 физических и юридических лиц, среди которых - российские военные, члены Госдумы и Совета Федерации, министры, губернаторы, политические партии, оборонные предприятия. Помимо этого, ЕК хочет ввести запрет на операции с тремя российскими банками, в том числе со "Всероссийским банком развития регионов", а также на вещание четырех российских каналов СМИ.

Кроме того, Еврокомиссия предлагает ввести новые меры в сфере экономики, в частности, направленные на российские энергетический и горнодобывающий сектора, "включая запрет на новые инвестиции в горнодобывающую отрасль России".

Предложения фон дер Ляйен также предусматривают запрет на экспорт в Россию беспилотных летательных аппаратов. Помимо этого, ЕК хочет ввести новые экспортные ограничения, в частности, в отношении товаров двойного назначения - "ключевых химических веществ, нейропаралитических веществ, электроники и ИТ-компонентов".

Накануне Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что в ЕС надеются обсудить новый пакет санкций в ближайшие дни и согласовать его до конца следующей недели.