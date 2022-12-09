Росреестр предложил изменить критерии различения движимого и недвижимого имущества

Предлагается считать недвижимостью все, что было создано в результате стройки

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - В Росреестре предлагают уже в 2023 году изменить критерии квалификации движимого и недвижимого имущества в Гражданском кодексе, сообщил замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий на круглом столе по обсуждению предложений из доклада бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Титов в докладе отметил проблему отсутствия четких критериев квалификации имущества в качестве движимого или недвижимого, и добавил, что это приводит к спорам по поводу налогообложения таких объектов, сообщает пресс-служба омбудсмена.

Бутовецкий согласился с необходимостью изменить эти положения ГК и заявил, что до 30 декабря в правительство должен быть внесен проект соответствующих поправок.

По его словам, речь идет о внесении изменений в статью 130 ГК, которая сейчас определяет недвижимые вещи как "объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно". Все остальное, соответственно, считается движимым имуществом.

В Росреестре предлагают сделать основным критерием недвижимого имущества квалифицирующий признак, что если объект создавался в результате стройки, то он недвижимый, если нет - то движимый.

"На самом деле еще ни одна страна мира до сих пор не пришла к тому, чтобы четко разграничить в законодательстве недвижимое и движимое имущество. Наиболее наглядный опыт в Швеции, там все привязано к выдаче разрешений на строительство. Если такое разрешение не требуется, значит, имущество движимое", - отметил Бутовецкий.

"Минфин и ФНС наш законопроект уже согласовали, большинство регионов тоже. Надеемся, в следующем году он окажется в Госдуме и позволит сократить число налоговых споров", - резюмировал он.