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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Имена героев СВО включат в школьные учебники истории

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - В новых программах и учебниках истории для школ, над которыми уже идет работа, будут названы имена героев специальной военной операции, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

Военная операция на Украине

Он сказал это на церемонии гашения почтовых марок из серии "Герои Российской Федерации. Участники специальной военной операции" в рамках партпроекта "Единой России" "Историческая память".

"Сегодня разрабатываются новые программы по истории, учебник по истории, обязательно имена героев СВО там будут отражены", - заверил министр.

По его словам, о героях СВО также "обязательно будут говорить" на еженедельных по понедельникам уроках "Разговоры о важном".

В ноябре на всероссийском открытом уроке Кравцов предложил создать национальный пантеон героев всех времен и из всех сфер деятельности.

Минпросвещения Сергей Кравцов СВО Единая Россия
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