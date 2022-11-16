СВО и принятие в состав РФ новых регионов будут изучать в девятых классах

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Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Новый учебный курс по новейшей истории для девятых классов школ включает и специальную военную операцию (СВО), и принятие в состав Российской Федерации новых территорий, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

"Разработан новый учебный курс для девятых классов "Введение в новейшую историю". Он посвящен переломным событиям XX и начала XXI века, включая, конечно же, и Великую Отечественную войну, а также, обращаю ваше внимание, совсем недавние события: это и специальная военная операция, и принятие в состав России новых регионов", - сказал Кравцов в среду на "правительственном часе" в Государственной думе.

"Да, специалисты правильно говорят, что история как наука не может оценивать текущий период, ученым нужна долгая временная дистанция. Никто с этим и не спорит. Но наши дети живут не через сто лет, а сегодня и сейчас, и школа должна дать им ответы на актуальные вопросы, предоставлять выверенную, достоверную информацию о том, что они видят собственными глазами, обсуждают друг с другом на переменах, во дворах", - добавил он.

Кравцов отметил, что предмет "история" входит в обязательные для изучения. "Думаю, уважаемые коллеги, вы согласитесь, что в основе самой концепции всеобщей истории, да и в истории России, по сути, до сих пор доминирует так называемый европоцентричный подход. Пора выправить этот давно возникший перекос", - заявил Кравцов.

По его словам, несмотря на то, что "история Европы весьма интересна и поучительна", "для наших детей в центре исторического образования, ее несущим стержнем должна стать Россия".

В этих же целях вводится новый курс - "Россия - моя история" для старших классов, сказал министр.