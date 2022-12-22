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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Новые школьные программы по географии учтут присоединение к России новых территорий

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Утвержденные в 2022 году новые школьные программы по географии учитывают последние территориальные изменения в стране, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

"Что касается внесения изменений, то у нас сейчас приняты программы новые по шести предметам, в том числе и по географии, по которым будут работать все школы, и там соответствующие изменения уже внесены", - ответил он на вопрос "Интерфакса", планируется ли в связи с присоединением к России новых территорий подготовить новую редакцию учебников по географии и контурных карт.

23-27 сентября в Донецкой, Луганской народных республик, а также на территории Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы о вхождении в состав России, 30 сентября были подписаны соответствующие договоры о присоединении.

Минпросвещения Сергей Кравцов ЛНР ДНР Херсонская область Запорожская область
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