Путин допустил сокращение инфляции в России в I квартале 2023 года ниже 5%

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - В 2022 году инфляция в России ожидается на уровне 12,2%, в I квартале 2023 года годовой показатель может опуститься ниже 5%, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

Спад ВВП РФ в 2022 году, по его словам, прогнозируется на уровне 2,9%, в 2023 году - на уровне 0,9%.

"Инфляция в этом году будет примерно 12,2%, по итогам следующего квартала (I квартала 2023 года - ИФ) может (годовой показатель - ИФ) к 5% подойти, а может быть и ниже. У нас очевидный тренд на снижение инфляции", - сказал президент.

"Спад (ВВП РФ - ИФ) будет в этом году 2,9%, в следующем году ожидаем 0,9% (снижение - ИФ), дальше будем двигаться в позитивном тренде", - добавил он.

Интервальный прогноз Банка России по инфляции на 2022 год - это 12-13%, на 2023 год - 5-7%.

Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2022 год равняется 12,4%, на 2023 год - 5,5%. Глава Минэкономразвития Максим Решетников в начале ноября сказал, что инфляция по итогам года может оказаться ниже текущего прогноза министерства - в интервале 12-12,4%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале декабря, по инфляции в 2022 году равняется 12,4%, в 2023 году - 5,9%.

Минэкономразвития прогнозирует спад ВВП страны в 2022 году на 2,9%, снижение в 2023 году на 0,8%, рост на 2,6% в 2024 и 2025 годах.

Прогнозы ЦБ по динамике экономики на 2022-2025 годы более консервативны, чем ожидания правительства. ЦБ в конце октября улучшил прогноз снижения ВВП в 2022 году до 3-3,5% с 4-6% по предыдущему июльскому прогнозу. Прогноз снижения ВВП РФ в 2023 году ЦБ оставил неизменным - 1-4%. В 2024-2025 годах ВВП РФ, согласно прогнозу ЦБ, будет расти на 1,5-2,5% ежегодно

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале декабря, по снижению ВВП в 2022 году равняется 3,0%, в 2023 году ожидается снижение на 2,7%.