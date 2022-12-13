Мишустин заявил, что негативные сценарии для экономики не реализовались

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с Экспертным советом при правительстве отметил спад в российской экономике, но добавил, что негативные сценарии не реализовались.

Он отметил, что работа Совета помогла сгладить не только негативное влияние беспрецедентного внешнего давления, но и продолжить движение к национальным целям развития.

"Действия западных стран были направлены на разрушение российской экономики и на дестабилизацию общества, однако оппоненты недооценили устойчивость нашей системы к влиянию извне, возможности всех сил по ее поддержке", - сказал премьер.

По его словам, первоочередные меры правительства по обеспечению развития экономики в условиях внешнего давления, показали свою эффективность, позволили сохранить стабильность бюджета, помочь ключевым секторам и гражданам.

"Сейчас продолжается период адаптации к текущим вызовам, как недавно отметил президент, спад в экономике есть, но ситуация лучше, чем во многих других странах. Министерство экономического развития прогнозирует сокращение ВВП по итогам года на уровне меньше трех процентов. Конечно, некоторого замедления избежать не удастся, но уже сейчас очевидно, что негативные сценарии не реализовались, как предполагали многие алармисты в начале года", - сказал Мишустин.

Он заметил, что в прошлый глобальный кризис просадка экономики была более жесткой, хотя условия были несопоставимыми.