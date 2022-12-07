Инфляция в РФ с 29 ноября по 5 декабря составила 0,58% на фоне индексации тарифов ЖКХ

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 29 ноября по 5 декабря 2022 года составила 0,58% после инфляции в 0,19%, 0,11% и 0,06% в предыдущие три недели, сообщил в среду Росстат.

Основной причиной скачка цен в первую неделю декабря стала индексация тарифов на услуги ЖКХ (в пределах 9%), которую правительство перенесло с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Из отдельных видов коммунальных услуг за неделю выросли тарифы: на услуги по снабжению электроэнергией - на 8,6%, водоотведение - на 7,9%, водоснабжение холодное - на 7,6%, отопление и водоснабжение горячее - на 6,9%, газ сжиженный - на 6,5%.

С начала декабря потребительские цены в РФ к 5 декабря выросли на 0,52%, с начала 2022 года к 5 декабря цены повысились на 11,71%.

Из среднесуточных данных Росстата за начало декабря этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ ускорилась по состоянию на 5 декабря примерно до 12,55% с 12,05% на 28 ноября, 12,30% на 21 ноября, 12,40% на 14 ноября, 12,52% на 7 ноября.

Как сообщалось, годовая инфляция на конец октября, по данным Росстата, составляла 12,63%, на конец сентября - 13,68%, на конец августа - 14,30%, на конец июля - 15,10%, на конец июня - 15,90%, на конец мая - 17,10%, на конец апреля - 17,83% (это был максимум с января 2002 года). Точные данные по годовой инфляции на конец ноября Росстат опубликует в пятницу в сообщении об инфляции в ноябре.

Значительный вклад в недельную инфляцию продолжает вносить сезонное удорожание плодоовощной продукции, в первую очередь огурцов. Прирост цен на плодоовощную продукцию за неделю с 29 ноября по 5 декабря составил 2,9% (после роста также на 2,9% неделей ранее), в том числе на огурцы - 14,2% (на 12,1% неделей ранее), свеклу - 2,8%, морковь - 2,6%, капусту - 2,4%, лук - 1,6%, помидоры - 1,0%, картофель - 0,5%, бананы - 0,2%. В то же время цены на яблоки снизились на 0,9%.

Кроме того, за период с 29 ноября по 5 декабря существенно выросли цены: на куриные яйца - на 0,8%, сосиски, сардельки, пастеризованное молоко - на 0,4%.

В то же время снизились цены: на сахарный песок - на 1,3%, гречневую крупу - на 0,6%, вермишель - на 0,5%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров подорожали: электропылесосы - на 0,5%, смартфоны и шампуни - на 0,3%.

Одновременно снизились цены: на плиты ДСП, доски обрезные - на 0,8%, телевизоры - на 0,5%.

Цены на автомобильный бензин не изменились, дизельное топливо выросли на 0,8%.

Стоимость полета в салоне экономического класса самолета увеличилась за неделю на 5,7% (после роста на 11,0% неделей ранее). По методологии Росстата, в оценку стоимости авиабилетов входят в том числе билеты на месяц вперед, то есть в выборку попала первая новогодняя неделя.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 28 октября ожидаемо принял решение сохранить ключевую ставку неизменной на уровне 7,5%, при этом вновь не дал рынку намека на свои будущие действия.

"Дальнейшая траектория ключевой ставки, дальнейшая направленность нашей денежно-кредитной политики будет зависеть от поступающих данных по экономике, по инфляции, инфляционным ожиданиям. В зависимости от того, какие факторы будут перевешивать, может быть сохранение ставки, движение вверх и движение вниз. Это, по сути дела, и означает, что у нас сигнал нейтральный", - сказала на брифинге по итогам совета директоров глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Если бы мы рассматривали значимую вероятность понижения ставки на ближайших заседаниях, об этом было бы сказано в пресс-релизе", - добавил на этом же брифинге зампред ЦБ Алексей Заботкин, комментируя вопрос о вероятности снижения ставки на следующем заседании в декабре.

Одновременно ЦБ сузил свой прогноз по инфляции на 2022 год до 12-13% с 11-13% в сентябрьской версии, оставив прежним прогноз в 5-7% на 2023 год и в 4% - на 2024 год.

Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2022 год равняется 12,4%, на 2023 год - 5,5%. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников в начале ноября заявил, что инфляция по итогам года может оказаться ниже текущего прогноза министерства - в интервале 12,0-12,4%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале декабря, по инфляции в 2022 году равняется 12,4%, в 2023 году - 5,9%.

Консенсус-прогноз аналитиков (опрошенных в начале декабря) по ключевой ставке на конец 2022 года равняется 7,5% (абсолютно все аналитики считают, что ставка останется неизменной в декабре), на конец 2023 года - 7,0%.