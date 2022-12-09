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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

МИД РФ подтвердил депортацию американки Криванек, отбывавшей наказание в России

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Сергей Рябков подтвердил, что американка Сара Рейчел Криванек была депортирована из России.

"Физически не знаю как, но то, что депортация осуществлена, я понимаю, что это факт", - сказал он журналистам в Москве в ответ на просьбу подтвердить эту информацию и уточнить, покинула ли она Россию вместе с Бриттни Грайнер.

11 ноября сообщалось, что подлежащая депортации из страны Криванек помещена в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по Рязанской области.

"Административные исковые требования Управления МВД России по Рязанской области удовлетворены, гражданка США, подлежащая депортации, помещена в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по Рязанской области на срок 30 суток с момента вынесения решения до 9 декабря 2022 года включительно", - сообщала пресс-служба Железнодорожного районного суда Рязани.

Как сообщал "Интерфаксу" информированный источник, 45-летняя жительница штата Калифорния (США) проживала в подмосковном городе Одинцово. На жизнь она зарабатывала уроками английского языка. В феврале текущего года американка за причинение вреда здоровью своему сожителю была осуждена судом на 1 год 3 месяца лишения свободы в колонии-поселении в Рязанской области.

Накануне МИД РФ сообщил, что в аэропорту Абу-Даби состоялся обмен отбывавшего наказание в США гражданина РФ Виктора Бута на Грайнер.

Химкинский городской суд Московской области 4 августа 2022 года приговорил Грайнер к девяти годам колонии общего режима со штрафом в 1 млн руб. Американка была признана виновной в незаконном хранении без цели сбыта наркотических веществ, а также их контрабанде в значительном размере.

МИД РФ США Сара Криванек Сергей Рябков Бриттни Грайнер
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