Отбывающую наказание в рязанской колонии американку депортируют из России

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Подлежащая депортации из РФ гражданка США Сара Криванек помещена в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по Рязанской области, сообщила в пятницу пресс-служба Железнодорожного районного суда Рязани.

Данное решение было принято судом в ходе рассмотрения в отношении нее административного дела в связи с распоряжением УФСИН России о нежелательности пребывания гражданки США в Российской Федерации и решением о ее депортации, говорится в сообщении.

"Административные исковые требования Управления МВД России по Рязанской области удовлетворены, гражданка США, подлежащая депортации, помещена в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по Рязанской области на срок 30 суток с момента вынесения решения до 9 декабря 2022 года включительно", - отмечает пресс-служба.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, 45-летняя жительница штата Калифорния (США) проживала в подмосковном городе Одинцово. На жизнь она зарабатывала уроками английского языка. В феврале текущего года американка за причинение вреда здоровью своему сожителю была осуждена судом на 1 год 3 месяца лишения свободы в колонии-поселении в Рязанской области.