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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Американку Бриттни Грайнер обменяли на россиянина Виктора Бута

Американку Бриттни Грайнер обменяли на россиянина Виктора Бута
Бриттни Грайнер в Химкинском городском суде
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - В четверг, 8 декабря, в аэропорту Абу-Даби состоялся обмен отбывавшего наказание в США гражданина РФ Виктора Бута на осужденную в России американку Бриттни Грайнер, сообщили в МИД РФ.

На Смоленской площади отметили, что "в течение длительного времени Российская Федерация вела переговорный процесс с США по освобождению Виктора Бута".

"Вашингтон категорически отказывался от диалога по включению россиянина в схему обмена. Тем не менее Российская Федерация продолжала активную работу по вызволению нашего соотечественника", - заявили в ведомстве.

"В результате предпринятых усилий удалось договориться с американской стороной по организации обмена Виктора Бута на Бриттни Грайнер. Российский гражданин возвращен на Родину", - сообщили в МИД РФ.

Виктор Бут

Предприниматель Виктор Бyт был задержан в Бангкоке 6 марта 2008 года по запросу Вашингтона по обвинению в незаконной торговле оружием, сговоре с целью убийства граждан США и поддержке терроризма. 16 ноября 2010 года он был передан Соединенным Штатам. В 2012 году американский суд приговорил Бyта к 25 годам тюрьмы. Суд признал его виновным в попытке продать леворадикальной группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии" партию оружия, которая могла бы, по версии обвинения, быть использована для убийства американских военных.

Бут вину отрицает и заявляет, что занимался легальным бизнесом в сфере международных авиаперевозок. Его жена Алла 15 ноября сказала журналистам в Москве, что его адвокаты исчерпали все юридические механизмы в США для его освобождения и остается только возможность обмена.

Бриттни Грайнер

Баскетболистка сборной США Бриттни Грайнер, которая в России выступает за екатеринбургский УГМК, была задержана в феврале в "Шереметьево" по прилете в Россию: в ее багаже нашли гашишное масло. С тех пор она находилась под стражей.

В суде Грайнер говорила, что признает вину. Наркотик ей прописали в США как обезболивающее. Она знала, что ввозить их в Россию нельзя, но положила в багаж случайно, когда собирала вещи.

Химкинский городской суд 4 августа 2022 года признал ее виновной в незаконном хранении наркотиков без цели сбыта, а также в их контрабанде и приговорил ее к девяти годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей. Мособлсуд в октябре подтвердил этот приговор, но пересчитал время нахождения Грайнер под стражей, зачтенное в срок наказания, как день в СИЗО за полтора в колонии вместо дня за день, как это было сделано судом первой инстанции в приговоре. После пересчета Грайнер оставалось провести в колонии порядка восьми лет.

МИД РФ Виктор Бут Бриттни Грайнер США Абу-Даби
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