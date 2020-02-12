Порошенко счел провалившимися попытки Киева провести ревизию Минских соглашений

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Минские соглашения сейчас дают возможность требовать от России мира с четкими критериями и условиями, считает пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

При этом он считает, что команда президента Украины Владимира Зеленского пришла к власти на критике Минских соглашений, но так и не предложила альтернативы для гарантий мира на Донбассе.

"Уже скоро год, как к власти пришли ярые критики Минских договоренностей. Как оказалось, "голуби мира" прилетели с пустыми клювами, то есть без собственного мирного плана. Дальше больше: в Париже (в ходе нормандского саммита - ИФ) Владимир Зеленский добавил и свой автограф к тому комплекту документов, которые условно и называются Минском (может составить мне компанию в походах на допросы в ГБР, которое копает под Минск)", - написал Порошенко в статье для издания "Украинская правда".

Он подчеркнул, что никогда не идеализировал Минск и никому не желал бы оказаться в тех обстоятельствах, которые сложились накануне переговоров в феврале 2015 года.

"Не имея ресурса преодолеть Россию в военном плане, мы тогда переиграли ее дипломатично и тем самым спасли Украину, - утверждает пятый президент.