Путин отказался подвергать сомнению приговор Яшину

Президента спросили, не кажется ли ему назначенный срок "зверским"

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин считает нецелесообразным ставить под сомнение решения судов, в том числе в отношении муниципального депутата Ильи Яшина (признан властями физлицом-иноагентом), которого Мещанский суд приговорили к 8,5 годам колонии за фейки про армию.

"Я все-таки базовое образование получил в Ленинградском государственном университете. И хочу вам сказать, что вмешательство в деятельность судов считаю абсолютно недопустимым. Подвергать сомнению решение суда считаю нецелесообразным", - сказал президент на брифинге в Бишкеке.

Он отметил, что у Яшина есть определенные законом способы защиты своих прав. "Можно обратиться, наверное, в вышестоящую инстанцию. Адвокаты господина Яшина наверняка знают, как им надо поступить", - пояснил Путин.

На вопрос, не кажется ли, что 8,5 лет за слова - "зверский срок", он ответил: "Знаете, как в народе говорят? Если кажется - надо креститься".