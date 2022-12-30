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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Илья Яшин сообщил, что этапирован в Ижевск

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Осужденный за распространение фейков про Вооруженные силы РФ оппозиционер Илья Яшин (признан в РФ иноагентом) сообщил, что доставлен в Ижевск (Удмуртия).

"Пишу эти строки в камере СИЗО-1 Ижевска, куда меня доставили этапом под самый Новый год", - написал Яшин в своем телеграм-канале.

У "Интерфакса" пока нет подтверждения этой информации из официальных источников.

Ранее ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников сообщал журналистам, что Яшин этапирован в колонию одного из субъектов РФ до вступления приговора в законную силу.

Мещанский суд Москвы 9 декабря признал Яшина виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти.

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Оппозиционеру назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ему запрещено администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет после отбытия основного наказания.

Приговор в законную силу не вступил, так как обжалован в апелляционную инстанцию.

Как установлено следствием и судом, 3 апреля 2022 года в ходе трансляции в YouTube Яшин под видом достоверных сообщений распространил ложные сведения о действиях российских вооруженных сил на Украине.

Свою вину Яшин не признал.

Илья Яшин Ижевск Удмуртия
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