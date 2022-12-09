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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:04

Причиной взрыва в рязанском доме стало воспламенение парогазовоздушной смеси

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Получены первые данные расследования по факту взрыва в доме на улице Пушкина в Рязани, сообщили "Интерфаксу" в региональном МЧС.

"По предварительной информации, произошло воспламенение парогазовоздушной смеси от открытого источника огня в районе газовой плиты. В настоящее время данная версия рассматривается как наиболее вероятная", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что, исходя из таких параметров, "виновницей" взрыва могла стать как газовая колонка, так и самогонный аппарат – выяснить это предстоит в ходе дальнейшей проверки.

В настоящее время проверку по факту обрушения жилого дома на улице Пушкина проводит также прокуратура Рязанской области. По итогам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер реагирования.

В пятницу в Рязани около 17:40 произошло частичное обрушение жилого двухэтажного дома на улице Пушкина. По предварительной информации, взрыв бытового газа спровоцировал обрушение межкомнатной перегородки, вследствие чего второй этаж здания частично обрушился на первый.

В ходе происшествия пострадали два человека, в настоящее время они госпитализированы в больницу скорой помощи. Из дома в пункты временного размещения эвакуировано 7 человек. Глава администрации города Елена Сорокина обещала оказать жильцам обрушившегося дома материальную помощь.

Рязань
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