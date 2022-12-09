Два человека пострадали при взрыве бытового газа в Рязани

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Два человека пострадали при обрушении части двухэтажного жилого дома на улице Пушкина в Рязани, сообщил губернатор Павел Малков.

"В настоящее время известно о двух пострадавших, они направлены в БСМП (больница скорой медицинской помощи - ИФ)", - написал глава региона в своем телеграмм-канале.

По его словам, по предварительным данным, причина происшествия – детонация бытового газа, в настоящее время информация уточняется.

ЧП произошло около 17:40 пятницы.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по региону, в доме произошло частичное обрушение межкомнатной перегородки и перекрытия между первым и вторым этажами.

Возгорания нет, на месте работают 19 человек и 7 единиц техники.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России, "пожарно-спасательными подразделениями из-под завала спасены два человека, переданы медикам". "Работы по разбору завала продолжаются", - отметили в пресс-службе.