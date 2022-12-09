В Рязани жильцов частично обрушившегося дома эвакуируют в пункты временного размещения

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Семь человек эвакуированы из дома на улице Пушкина в Рязани, частично обрушившегося в результате взрыва, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

"Из дома было эвакуировано 7 человек, на данный момент на месте происшествия дежурят автобусы", - говорится в сообщении.

Для размещения жильцов готовятся два пункта временного размещения.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области, в настоящее время на место происшествия выехали следователи для осмотра места происшествия.

Как сообщалось, в пятницу в Рязани около 17:40 произошло частичное обрушение части жилого двухэтажного дома на ул. Пушкина. По предварительной информации, взрыв бытового газа спровоцировал обрушение межкомнатной перегородки, вследствие чего второй этаж здания частично обрушился на первый.

Пострадали два человека, в настоящее время они госпитализированы в БСМП.

К ликвидации происшествия привлечены 19 человек и 7 единиц техники.