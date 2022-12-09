Взрыв газа произошел в двухэтажном жилом доме в Рязани

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Взрыв бытового газа с последующим частичным обрушением этажа произошел в двухэтажном доме в Рязани. Об этом сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах в пятницу.

"На улице Пушкина, по предварительной информации, взрыв бытового газа спровоцировал обрушение межкомнатной перегородки, вследствие чего второй этаж здания частично обрушился на первый, под завалами могут находиться пострадавшие", - сказал собеседник агентства.

По его данным, после случившегося возгорания не последовало.

К ликвидации происшествия привлечены 19 человек и 7 единиц техники.