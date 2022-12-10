На Крымском мосту введут ограничения для машин грузоподъемностью более 1,5 тонн
Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Автомобили грузоподъемностью более полутора тонн не будут допускаться на Крымский мост с полуночи 11 декабря, сообщает в субботу пресс-служба Росавтодора.
"С 00:00 11 декабря 2022 года (в ночь с воскресенья на понедельник) водителям грузовых машин грузоподъемностью более 1,5 тонн (в том числе автомобилям типа "Газель", движущимся как с грузом, так и порожними) при пересечении Керченского пролива следует выбирать для проезда альтернативный наземный автодорожный маршрут или пользоваться паромной переправой. Указанные автотранспортные средства временно не будут допускаться для движения по Крымскому мосту", - говорится в сообщении.
Пресс-служба Росавтодора сообщает, что о снятии временных ограничений будет объявлено дополнительно.
Как уточнили в агентстве, движение легкового транспорта и автобусов по автодорожной части Крымского моста в обе стороны осуществляется в штатном режиме.
Левую сторону автомобильной части Крымского моста, которая в меньшей степени пострадала при подрыве в октябре этого года, начали ремонтировать 7 декабря.
Ранее президент РФ Владимир Путин во время открытия движения по правой части Крымского моста поручил привести к нормативному состоянию левую, менее пострадавшую при подрыве часть, к середине летнего сезона 2023 года.
Отмечалось, что далее строители приступят к работам по разводке пролетов левой стороны моста. Работы завершат до 30 марта. Не влияющие на движение работы планируется завершить к 1 июля 2023 года.
ЧП на Крымском мосту
Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузовика, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Обрушились два пролета автомобильного полотна двухполосной ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела. Погибли несколько человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "терроризм".
Движение легковушек по уцелевшей нитке и поездов возобновилось вечером того же дня. Водителей автобусов и грузовиков попросили пользоваться паромной переправой, запущенной вечером 8 октября. Утром 17 октября мост открыли для движения автобусов.
Правительство России поручило завершить восстановление транспортной и инженерной инфраструктуры Крымского моста, в том числе поврежденного железнодорожного полотна, к 1 декабря 2023 года. Работы выполняет ООО "Нижнеангарсктрансстрой".