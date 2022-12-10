Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

На Крымском мосту введут ограничения для машин грузоподъемностью более 1,5 тонн

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Автомобили грузоподъемностью более полутора тонн не будут допускаться на Крымский мост с полуночи 11 декабря, сообщает в субботу пресс-служба Росавтодора.

"С 00:00 11 декабря 2022 года (в ночь с воскресенья на понедельник) водителям грузовых машин грузоподъемностью более 1,5 тонн (в том числе автомобилям типа "Газель", движущимся как с грузом, так и порожними) при пересечении Керченского пролива следует выбирать для проезда альтернативный наземный автодорожный маршрут или пользоваться паромной переправой. Указанные автотранспортные средства временно не будут допускаться для движения по Крымскому мосту", - говорится в сообщении.

Пресс-служба Росавтодора сообщает, что о снятии временных ограничений будет объявлено дополнительно.

Как уточнили в агентстве, движение легкового транспорта и автобусов по автодорожной части Крымского моста в обе стороны осуществляется в штатном режиме.

В РоссииВосстановление ж/д части Крымского моста завершится в середине летаЧитать подробнее

Левую сторону автомобильной части Крымского моста, которая в меньшей степени пострадала при подрыве в октябре этого года, начали ремонтировать 7 декабря.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время открытия движения по правой части Крымского моста поручил привести к нормативному состоянию левую, менее пострадавшую при подрыве часть, к середине летнего сезона 2023 года.

Отмечалось, что далее строители приступят к работам по разводке пролетов левой стороны моста. Работы завершат до 30 марта. Не влияющие на движение работы планируется завершить к 1 июля 2023 года.

ЧП на Крымском мосту

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузовика, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Обрушились два пролета автомобильного полотна двухполосной ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела. Погибли несколько человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "терроризм".

Движение легковушек по уцелевшей нитке и поездов возобновилось вечером того же дня. Водителей автобусов и грузовиков попросили пользоваться паромной переправой, запущенной вечером 8 октября. Утром 17 октября мост открыли для движения автобусов.

Правительство России поручило завершить восстановление транспортной и инженерной инфраструктуры Крымского моста, в том числе поврежденного железнодорожного полотна, к 1 декабря 2023 года. Работы выполняет ООО "Нижнеангарсктрансстрой".

Крым Крымский мост Росавтодор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В России за сутки COVID-19 заболели почти 7,4 тыс. человек

Что случилось этой ночью: суббота, 10 декабря

США включили в санкционные списки ВКС РФ

Минюст РФ внес The Bell и Михаила Фишмана в реестр иноагентов

Минюст РФ внес The Bell и Михаила Фишмана в реестр иноагентов

Что произошло за день: пятница, 9 декабря

Генерал ФТС арестован на два месяца по обвинению в коррупции

Годовая инфляция в России в ноябре замедлилась до 11,98%

Годовая инфляция в России в ноябре замедлилась до 11,98%

США ввели санкции против ЦИК РФ и ее председателя Памфиловой

США ввели санкции против ЦИК РФ и ее председателя Памфиловой

Взрыв газа произошел в двухэтажном жилом доме в Рязани

Задержание журналиста Ивана Голунова

Суд взыскал с МВД РФ в пользу журналиста Голунова 1,5 млн руб

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });