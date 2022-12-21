Более 160 машин ожидают в очереди на Керченскую переправу со стороны Кубани

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Три парома на Керченской переправе за минувшие сутки перевезли из Краснодарского края в Крым свыше 300 машин и около 350 пассажиров, сообщает пресс-служба администрации Кубани в среду.

"На перехватывающей парковке в поселке Ильич утром 21 декабря ждут очереди на переправу 164 автомобиля, в том числе грузовые. Водителям выдают пропуска для погрузки на паромы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на переправе работают паромы "Лаврентий", "Мария" и "Керченский-2".

По данным пресс-службы, всего с начала работы Керченской паромной переправы с 9 октября через пролив в обе стороны перевезено более 15 тыс. транспортных средств и 21,8 тыс. пассажиров.