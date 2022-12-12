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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:18

Крупный пожар в строительном гипермаркете в Балашихе локализован

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Пожарные сумели локализовать крупный пожар в торговом центре "СтройТракт" в Балашихе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подмосковного главка МЧС в понедельник.

"В 11.55 локализация на площади 9 тыс. кв. метров", - сказали в пресс-службе.

Ранее в понедельник огонь охватил стройматериалы рядом со строительным гипермаркетом "СтройТракт" в Подмосковье. Позднее огонь перекинулся на первый этаж здания.

Обрушение кровли ТЦ в Балашихе спровоцировало распространение огня на большую площадь.

По данным МЧС РФ, один человек пострадал.

МЧС РФ Балашиха Подмосковье
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