Один человек пострадал при пожаре в ТЦ "СтройТракт" в Балашихе

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Один человек пострадал в результате пожара в ТЦ "СтройТракт" в Балашихе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России в понедельник.

Как сообщалось, огонь охватил стройматериалы рядом со строительным гипермаркетом "СтройТракт" в Подмосковье. Позднее огонь перекинулся на первый этаж здания, произошло обрушение кровли. Общая площадь возгорания составляла 10 тыс. кв. метров.

Прокуратура Подмосковья сообщила о начале проверки по факту пожара, в ходе которой "будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности".

Со своей стороны представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий сообщила журналистам, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело, не уточнив, по какой статье УК РФ.

Как заявили "Интерфаксу" в экстренных службах, среди основных версий ЧП - "человеческий фактор и неисправность электрооборудования, включая неисправные приборы обогрева".