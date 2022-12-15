МЧС намерено внепланово проверить все крупные торгово-развлекательные центры

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - МЧС России после крупных пожаров в торговых центрах обратится в правительство для организации внеплановых проверок всех крупных торгово-развлекательных центров и складов на соответствие требованиям пожарной безопасности, сообщил журналистам глава ведомства Александр Куренков.

Министр добавил, что в рамках проверок сотрудники государственного пожарного надзора также будут оказывать всю необходимую методическую и консультационную помощь собственникам данных объектов.

"Наши специалисты будут обращать внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации, пожаротушения, на содержание эвакуационных выходов, наличие средств пожаротушения. Оцениваться будет также уровень подготовки персонала к реагированию на возможные внештатные ситуации", - сказал глава МЧС.

12 декабря в подмосковной Балашихе загорелся строительный гипермаркет "СтройТракт".

9 декабря загорелся гипермаркет OBI в Химках. По версии следствия, это произошло во время сварочных работ. Магазин сгорел. Погиб один охранник.