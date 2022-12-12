Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Патриарх Кирилл предложил защищать права граждан, отказавшихся от биометрии

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Патриарх Кирилл обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой провести общественное обсуждение поправок к законопроекту о персональных данных, которые не допускали бы дискриминации тех, кто откажется от биометрической идентификации.

"Церковь солидарна с теми экспертами, которые утверждают, что любая база данных хранения личной информации, в том числе, биометрической, не может быть полностью защищена от утечек. Базы данных в России и за рубежом периодически взламываются злоумышленниками. Риски утечек биометрической информации являются не в полной мере изученными в силу новизны технологии", - говорится в письме патриарха Володину, опубликованном в понедельник на сайте Русской православной церкви.

По этим и другим причинам церковь выступает за фундаментальное право граждан отказываться от биометрической идентификации с абсолютными гарантиями недискриминации в случае такого выбора, указал патриарх Кирилл, отметив, что в его адрес поступают многочисленные обращения обеспокоенных этими вопросами людей. "Ради сохранения мира и согласия в обществе необходимо исключить любые материальные преференции для тех, кто использует биометрическую идентификацию", - считает предстоятель РПЦ.

Он попросил Володина рассмотреть предложенные поправки к тексту законопроекта и организовать дополнительное общественное обсуждение документа перед его принятием.

Законопроект 211535-8 "О государственной информационной системе "Единая информационная система персональных данных, обеспечивающая обработку, включая сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица", был внесен в Госдуму 12 октября 2022 года.

патриарх Кирилл РПЦ Госдума Вячеслав Володин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Создание госрегистра застрахованных по ОМС отложат на два года

Создание госрегистра застрахованных по ОМС отложат на два года

Пожар произошел в цехе выделения каучука "Нижнекамскнефтехима"

Порядок эксплуатации иностранных самолетов в РФ предложено продлить до 2024 года

В Кремле не слышали о предложении Зеленского провести саммит мира

Большой пресс-конференции Путина до Нового года не будет

Большой пресс-конференции Путина до Нового года не будет

Дума предложила разблокировать страхование экспорта продовольствия и удобрений

Уровень концентрации вредных веществ в воздухе из-за пожара в Балашихе не превышен

Уровень концентрации вредных веществ в воздухе из-за пожара в Балашихе не превышен

Крупный пожар в строительном гипермаркете в Балашихе локализован

Рэпера Оксимирона оштрафовали на 45 тыс. рублей за дискредитацию армии

Рэпера Оксимирона оштрафовали на 45 тыс. рублей за дискредитацию армии

Два бизнесмена арестованы по делу обвиняемого в коррупции генерала ФТС

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });