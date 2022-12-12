Патриарх Кирилл предложил защищать права граждан, отказавшихся от биометрии

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Патриарх Кирилл обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой провести общественное обсуждение поправок к законопроекту о персональных данных, которые не допускали бы дискриминации тех, кто откажется от биометрической идентификации.

"Церковь солидарна с теми экспертами, которые утверждают, что любая база данных хранения личной информации, в том числе, биометрической, не может быть полностью защищена от утечек. Базы данных в России и за рубежом периодически взламываются злоумышленниками. Риски утечек биометрической информации являются не в полной мере изученными в силу новизны технологии", - говорится в письме патриарха Володину, опубликованном в понедельник на сайте Русской православной церкви.

По этим и другим причинам церковь выступает за фундаментальное право граждан отказываться от биометрической идентификации с абсолютными гарантиями недискриминации в случае такого выбора, указал патриарх Кирилл, отметив, что в его адрес поступают многочисленные обращения обеспокоенных этими вопросами людей. "Ради сохранения мира и согласия в обществе необходимо исключить любые материальные преференции для тех, кто использует биометрическую идентификацию", - считает предстоятель РПЦ.

Он попросил Володина рассмотреть предложенные поправки к тексту законопроекта и организовать дополнительное общественное обсуждение документа перед его принятием.

Законопроект 211535-8 "О государственной информационной системе "Единая информационная система персональных данных, обеспечивающая обработку, включая сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица", был внесен в Госдуму 12 октября 2022 года.