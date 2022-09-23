ЦБ может повременить с наказанием банков, не внедривших сбор биометрии в приложениях

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Банк России прорабатывает возможность временного неприменения мер воздействия к банкам, которые не смогли в срок обеспечить предоставление ряда услуг по биометрии.

Информационное письмо об этом может быть опубликовано в ближайшее время, сообщил на банковском форуме в Казани директор департамента финансовых технологий ЦБ Кирилл Пронин.

"К вашему вопросу относительно проблем с iOS и санкционной темой. Мы получили обращение от банковской ассоциации, мы получили обращения от отдельных участников рынка, и сейчас мы прорабатываем вопрос о том, чтобы в ближайшее время опубликовать информационное письмо относительно возможности со стороны Банка России неприменения мер воздействия в течение определенного периода времени, который требуется участникам рынка для того, чтобы обеспечить вывод биометрии в свои мобильные приложения", - сказал Пронин, отвечая на вопрос, будет ли ЦБ учитывать удаление приложений некоторых банков из App Store (магазина приложений для устройств на iOS) при регулировании сбора биометрии кредитными организациями.

По его словам, проблемы наблюдаются не только со сбором биометрии в мобильных приложениях банков, но и с передачей данных кредитными организациями в Единую биометрическую систему.

"Важно, чтобы мы обеспечили качественный сбор биометрических образцов. К сожалению, не во всех случаях сбор осуществляется так, как это должно быть. Мы провели анализ в рамках того, как этот сервис работает по сбору биометрии, подготовили адресные точечные рекомендации каждому из банков, что здесь нужно исправить и доработать, и мы надеемся, что сбор будет работать как часы", - отметил Пронин.

Российские банки с универсальной лицензией с 1 сентября 2022 года должны обеспечить возможность клиентам - физическим лицам открывать счета и вклады в рублях, а также получать кредиты в рублях на официальном сайте банка и в его мобильном приложении после проведения идентификации с помощью биометрии. Соответствующие изменения в 115 федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" были внесены в декабре 2020 года. Изначально предполагалось, что возможности удаленного открытия счетов и получения кредитов появятся с 1 января 2022 года, но затем было решено сдвинуть этот срок до сентября.

Ассоциация банков России (АБР) в августе 2022 года отмечала, что кредитные организации столкнулись с проблемами, в том числе техническими, при обеспечении удаленной биометрической идентификации клиента. АБР просила отложить сроки введения такой обязанности до 1 апреля 2023 года. Однако регулятор отмечал, что банкам было отведено достаточно времени (более полутора лет) для доработки своих мобильных приложений, и не согласился на отсрочку.

В июле Банк России опубликовал проект указания, который содержит критерий для мобильных приложений банков, посредством которых финансовые услуги будут предоставляться дистанционно. "Мобильное приложение должно обеспечивать возможность клиентам - физическим лицам открывать счета (вклады) в рублях и (или) получать кредиты в рублях", - сказано в проекте.

Указание не будет распространяться на приложения, которые банк закроет в течение полугода после вступления указания в силу, о чем кредитная организация должна уведомить регулятора в течение месяца с момента начала действия указания, отмечается в документе.

Клиенты, которые уже прошли идентификацию, например, при личном присутствии в офисе банка, смогут не проходить дополнительную идентификацию в приложении через Единую биометрическую систему, уточнял ЦБ.

Проект указания не содержит требований, согласно которым приложение банка должно подходить для конкретной операционной системы или размещаться в конкретном магазине приложений, отмечал регулятор. Это упросит соблюдение необходимого критерия для подпавших под санкции банков, чьи приложения были удалены из App Store и Google Play. Альтернативой для таких кредитных организаций могут стать отечественные магазины приложений Rustore и NashStore.

В случае принятия проекта указание вступит в силу через десять дней после его официального опубликования.