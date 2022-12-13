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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

В Ленобласти ждут выхода бывшего завода Nokian Tyres на проектную мощность во II квартале

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Власти Ленинградской области ожидают, что шинный завод, который продает Nokian Tyres, может выйти на проектную мощность во II квартале 2023 года, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко на ежегодной пресс-конференции.

"У нас остаются сложные вопросы с нашим крупнейшим промышленным предприятием "Нокиан Тайерс". Вы знаете, что компания сменила собственника (находится в процессе смены собственника - ИФ), теперь это (будут - ИФ) российские собственники, не финские. Запуск производства - дело сложное. Для нас очень важно, чтобы предприятие заработало хотя бы на проектную мощность во втором квартале следующего года", - сказал он.

В августе в российском подразделении Nokian Tyres сообщали, что завод испытывает проблемы с сырьем, в связи с чем не исключены вынужденные простои.

Nokian Tyres летом этого года анонсировала уход с российского рынка. В октябре стало известно, что компания продает российские активы "Татнефти". Стороны подписали соглашение, цена сделки ожидается в районе 400 млн евро (она может быть уточнена в зависимости от ряда факторов, включая размер оборотного капитала, средств на счетах, обменных курсов).

По данным ЕГРЮЛ на 13 декабря, собственником ООО "Нокиан Тайерс" по-прежнему является финская Nokian Renkaat Holding Oy (Nokian Tyres Holding). В пресс-службе российского подразделения Nokian Tyres "Интерфаксу" заявили, что сделка по продаже российских активов пока не закрыта. В "Татнефти" вопрос о закрытии сделки не прокомментировали.

Nokian Tyres производит и продает шины для легковых автомобилей и внедорожников, коммерческого и грузового транспорта и индустриальной техники. В концерн также входит сеть шинных центров Vianor.

Завод во Всеволожске был открыт в сентябре 2005 года, на нем действуют 14 производственных линий мощностью 17 млн шин в год. В 2021 году около 80% легковых шин компании было произведено в России, а бизнес-направление "Россия и Азия" обеспечило около 20% чистых продаж Nokian Tyres.

Nokian Tyres Всеволожск Ленинградская область Александр Дрозденко Татнефть
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