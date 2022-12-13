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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

В МИД не подтвердили возобновление перевозок грузов в КНДР по железной дороге

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Замглавы МИД России Андрей Руденко не смог подтвердить сообщения о возобновлении железнодорожных грузовых перевозок между Россией и Северной Кореей.

Он сказал это в Петербурге на полях Азиатской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай".

Западные СМИ, ссылаясь на спутниковые данные, сообщили, что после долгого перерыва, возникшего из-за пандемии, железнодорожное грузовое сообщение между Россией и КНДР было восстановлено и в Северную Корею грузы поступали в конце ноября и начале декабря.

2 ноября пресс-служба Дальневосточной железной дороги сообщила, что первый грузовой поезд отправился через пограничный переход Хасан (Россия) - Туманган (Северная Корея).

"Первым составом в трех специальных вагонах в КНДР отправлены 30 породистых лошадей. Следующей отправкой запланирована поставка медикаментов в контейнерах", - говорилось в сообщении.

МИД Андрей Руденко КНДР ДВЖД
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