Первый после двухлетнего перерыва грузовой поезд повез из РФ в КНДР 30 лошадей

Возобновилось железнодорожное сообщение между КНДР и Приморьем

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - После двухлетнего перерыва возобновилось железнодорожное сообщение между Приморьем и КНДР, первый грузовой поезд отправился через пограничный переход Хасан (Россия) - Туманган (Северная Корея), сообщила пресс-служба Дальневосточной железной дороги.

"Первым составом в трех специальных вагонах в КНДР отправлены 30 породистых лошадей. Следующей отправкой запланирована поставка медикаментов в контейнерах", - говорится в сообщении.

Единственный пограничный железнодорожный переход с КНДР в России Хасан - Туманган был открыт в 2013 году для экспорта товаров в порт Раджин. В 2019 году, до закрытия на карантин из-за коронавируса, через этот пункт пропуска было отправлено более 50 тысяч тонн экспортных грузов.

Ранее власти Приморья сообщали, что КНДР готова возобновить грузовое сообщение с Россией в сентябре.

Приморский край - единственный регион России, который граничит с КНДР.