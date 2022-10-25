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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:35

Железнодорожное сообщение между КНДР и Приморьем может возобновиться в конце октября или в ноябре

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Железнодорожное сообщение через пограничный переход Хасан (Приморский край) - Туманган (КНДР), ранее прерванное из-за пандемии коронавируса, может возобновиться в ноябре, сообщил начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин.

"Ожидаем в ближайшее время запуск железнодорожного пункта пропуска Нижнеленинское (Еврейская АО - ИФ) и возобновление движения через железнодорожный пункт пропуска Хасан. Может быть, даже в этом месяце пойдет, хотя, возможно, на следующий месяц Хасан начнет работать. Мы готовы, что железная дорога через Хасан будет работать", - сказал Ладыгин во вторник на пресс-конференции во Владивостоке.

Он уточнил, что сроки открытия связаны с действиями корейской стороны.

"Корейская сторона, они как-то передвигают, должны были после 15 октября, но пока не видим, что что-то поедет, возможно до конца месяца", - добавил Ладыгин.

Начальник ДВТУ добавил, что речь идет об открытии пункта пропуска, не уточняя, грузовое или пассажирское сообщение планируется возобновить.

"Вообще (речь идет - ИФ) об открытии пункта пропуска, дальше посмотрим, это от них будет зависеть", - добавил он.

Ранее власти Приморья сообщали, что КНДР готова возобновить грузовое сообщение с Россией в сентябре.

Приморский край - единственный регион РФ, граничащий с КНДР. Железнодорожное сообщение через пограничный переход Хасан (Приморский край) - Туманган (КНДР) было прервано из-за пандемии COVID-19.

КНДР Приморье
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