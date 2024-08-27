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Россия отправила в КНДР 24 орловских рысака

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Из Приморского края в Северную Корею поездом вывезли 24 спортивных лошадей породы орловский рысак, сообщило Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора. Сотрудники управления проконтролировали вывоз на железнодорожном пункте пропуска "Хасан".

19 жеребцов и пять кобыл - прошли карантин во Владимирской области, а затем в двух специально оборудованных автовозах прибыли на железнодорожный пункт пропуска "Хасан".

Сотрудники Россельхознадзора осмотрели и идентифицировали животных, а также проверили документы на партию. Все лошади чипированные. Соответствие чипов проверено сканирующим устройством. Микрочип исключает возможность подмены лошади и подтверждает чистоту ее происхождения.

По информации управления, последняя поставка лошадей в КНДР на железнодорожном пункте пропуска "Хасан" была оформлена осенью 2022 года. Тогда в Северную Корею были направлены 30 орловских рысаков.

Орловский рысак - первая заводская культурная порода лошадей в России. Это порода легкоупряжных лошадей с наследственно закрепленной способностью к резвой рыси.

КНДР Россельхознадзор Хасан Приморский край Владимирская область
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