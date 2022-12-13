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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

"Автотор" приступил к сборке китайских автомобилей трех брендов

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Компания "Автотор" приступила к тестовой сборке автомобилей китайских брендов, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в прямом эфире телеканала "Россия-24".

"Автотор" возобновил сборку автомобилей. В настоящее время они ведут тестовую сборку китайских автомобилей трех брендов. До конца года они намерены выпустить порядка 1,5-2 тыс. автомобилей", - сказал Алиханов.

По его словам, в течение 2023 года завод намерен произвести до 50 тыс. автомобилей.

"Автотор", основанный в 1994 году, начал производство автомобилей в 1997 году. До 2022 года включительно предприятие производило модели немецкой BMW, сборка которых была приостановлена весной, а также южнокорейские Kia и Hyundai. Выпуск последних прекращен в начале октября.

Автотор Антон Алиханов Калининградская область Китай
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