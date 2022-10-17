"Автотор" подтвердил планы выпустить в 2023 году первые электромобили

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Калининградский "Автотор" не отказывается от планов по выпуску в 2023 году первой партии электромобилей с аккумуляторами "Росатома". Об этом сообщил "Интерфаксу" гендиректор ООО "Автотор Холдинг" Александр Сорокин.

"Наши планы по выпуску в 2023 году первой партии из 200 электромобилей подтверждаются. На них будут стоять аккумуляторы, сделанные "Росатомом". Первые модули они уже изготовили и передали нам на испытания", - сказал Сорокин.

По его словам, в целом работа компании по подготовке к масштабному производству электромобилей идет целенаправленно и планомерно по различным направлениям. По этой теме работает научный центр, создается новая производственная инфраструктура. Так, в завершающей стадии строительства находятся несколько новых корпусов, предназначенных для размещения производственных линий и всех сопровождающих служб.

Как сообщалось, в 2022 году компания планирует завершить строительство восьми заводов под новые электромобильные проекты, во что намерена вложить 5,7 млрд рублей.

В сентябре основатель "Автотора" Владимир Щербаков говорил: "Начнем производство электромобилей. Это не полностью разработка наших конструкторов, инженеров и технологов, но мы принимали непосредственное участие в разработке конструкции. Рассчитываем, что в следующем году у нас появится этот новый автомобиль".

Калининградский "Автотор" выпускает автомобили с 1997 года. До 2022 года включительно предприятие производило модели BMW, сборка которых была приостановлена весной, а также Kia и Hyundai. Выпуск последних прекращен в начале октября.