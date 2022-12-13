Госдума продлила возможность отсрочки по долгам туроператоров за отмененные туры на весь 2023 год

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении закон, по которому правительство сможет и в 2023 году давать туроператорам отсрочки исполнения обязательств по турам за рубеж, приобретенным до 24 февраля 2022 года, сообщила пресс-служба думского комитета по туризму.

"Суть вносимых изменений - дополнить полномочия правительства РФ, предусмотренные ФЗ от 8 марта 2022 года № 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", правом предоставлять отсрочку по выплате денежных средств за туры, приобретенные до 24 февраля 2022 года, исполнение которых по объективным причинам оказалось невозможным", - пояснили в комитете.

Депутаты также приняли поправку, которая в 2023 году даст правительству право устанавливать особенности исполнения, изменения и расторжения договора о реализации туристического продукта, заключенного до 24 февраля 2022 года включительно.

Как отмечал председатель комитета Сангаджи Тарбаев, по итогам 2022 года туроператоры погасят задолженность перед клиентами в объеме более 111 млрд рублей. Он также напомнил, что туроператоры могут предложить туристам выбрать тур в другую страну или по России вместо возврата денежных средств.

На прошлой неделе глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что задолженность туроператоров перед туристами за несостоявшиеся поездки, которая в апреле 2022 года составляла 40 млрд рублей, в октябре уменьшилась до 10 млрд рублей. По оценке Российского союза туриндустрии, до 3 млрд из этих средств приходится на туры, отмененные из-за пандемии коронавируса. Остальная задолженность образовалась после 24 февраля 2022 года.

Туроператоры впервые получили право на отсрочку до конца 2021 года по выплатам средств туристам за отмененные из-за пандемии туры в июле 2020 года. В декабре 2021 года эта возможность была продлена еще на год, до 31 декабря 2022 года. Как ранее заявляли в Ростуризме, эта мера позволила туркомпаниям спокойно расплатиться с туристами либо предоставить им равноценные туры, и таким образом избежать массовых банкротств в отрасли.