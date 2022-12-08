Кабмин рассмотрит целесообразность предоставления новой отсрочки по долгам туроператоров

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Правительство рассмотрит целесообразность предоставления новой отсрочки туроператорам по возврату долгов туристам за туры, отмененные из-за пандемии и закрытия авиасообщения, сообщил в среду министр экономического развития Максим Решетников.

"Прорабатываем вопросы по возврату гражданам средств за отмененные туры. Речь идет про договоры, заключенные до конца февраля этого года. В 2020 году в ситуации с ковидными ограничениями на полеты туроператорам дали отсрочку", - сказал он на расширенном заседании правительственной комиссии по развитию туризма в РФ.

По словам министра, 13 декабря соответствующий законопроект поступит на рассмотрение Госдумы во втором чтении, и в случае его принятия правительство получит право на принятие аналогичных мер.

"И мы рассмотрим целесообразность принятия этих мер с учетом изменения суммы задолженности по туроператорам и анализа последствий", - добавил он.

Решетников напомнил, что в апреле задолженность составляла 40 млрд рублей, в октябре она уменьшилась до 10 млрд рублей.

"По оценкам специалистов, в декабре она снизится до 1,5 млрд рублей. Мы посмотрим, что это за операторы, в каком состоянии, и после этого будем предлагать правительству варианты решения вопроса", - сказал он.

Решетников также отметил, что внесение информации в систему "Электронной путевки" может стать обязательным для туроператоров по выездному туризму не с 1 марта 2023 года, как это предусмотрено законом, а с 1 сентября.

"Важный вопрос - это запуск информационной системы "Электронная путевка", куда туроператоры должны вносить информацию по каждому договору. Правила работы этой системы до сих пор не утверждены, на местах слышим от бизнеса и регионов запрос на перенос сроков, когда внесение информации станет обязательным, на сентябрь следующего года. Мы предварительно обсуждали это с Дмитрием Николаевичем (Чернышенко - ИФ), есть поддержка, поэтому будем предлагать перенести этот срок на сентябрь", - сказал он на расширенном заседании правительственной комиссии по развитию туризма в РФ.

Министр добавил, что планируется провести отдельные консультации с отраслью по данному проекту.

"В ближайшее время также представим на рассмотрение правительства законопроект о регулировании деятельности гостевых домов и кемпингов. Тоже давно назревший вопрос. Сейчас документы находятся на согласовании профильных ведомств", - добавил он.

"Электронная путевка" - система сбора данных, в которую туроператоры должны вводить подробные параметры каждого проданного турпакета и его стоимость. Согласно закону, вступившему в силу 1 сентября, туроператор должен передавать в единую информационную систему электронных путевок сведения, содержащиеся в договоре о реализации туристского продукта, по окончании каждого календарного месяца.

Также документ устанавливает запрет на осуществление деятельности без передачи сведений, содержащихся в договоре о реализации турпродукта, в систему "Электронная путевка". Для туроператоров по выездному туризму - с 1 марта 2023 года, для остальных - с 1 сентября того же года.