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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:55

АТОР оценила долги туроператоров по отмененным за три года турам в 2-3 млрд рублей

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Ассоциация туроператоров России оценивает оставшиеся долги туроператоров по турам, отмененным из-за пандемии коронавируса и после 24 февраля 2022 года, в 2-3 млрд рублей, сообщила исполнительный директор объединения Майя Ломидзе.

"Мониторинг в этой части проводил Ростуризм, и у них есть все данные. Мы оценочно считаем, что на данный момент речь идет о 2-3 млрд рублей. Это оставшиеся долги в совокупности за 2020, 2021, 2022 годы. И очень бы хотелось, чтобы туроператорам помогли. Сумма кажется небольшой, но в контексте складывающейся ситуации она тяжелая", - сказала она журналистам.

В начале октября в Ростуризме заявляли, что с начала 2022 года туроператоры сократили долг перед туристами в четыре раза - с 40 до 10 млрд рублей. По данным ведомства, большая часть долга образовалась из-за отмены туров после 24 февраля из-за закрытия авиасообщения со многими зарубежными странами в результате санкционного давления на РФ.

АТОР Майя Ломидзе Ростуризм
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