Туроператоры почти вдвое сократили долг перед туристами по отмененным турам

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Туроператоры сократили долг перед туристами по коронавирусным и отмененным после 24 февраля турам с 40 до 24 млрд рублей, сообщила в четверг глава Ростуризма Зарина Догузова.

"На текущий момент общий долг туроператоров перед людьми составляет 24 миллиарда. Он складывается из остатков ковидных долгов и долгов, которые образовались в этом году в момент, когда началось санкционное давление. Вот эти 24 миллиарда еще буквально несколько месяцев назад составляли 40 миллиардов. То есть долг с марта уже сократился, ну, практически в два раза", - сказала она в эфире радио "Комсомольская правда".

Как отметила Догузова, туроператоры работают над тем, чтобы выполнить все обязательства перед туристами.

Она также напомнила, что два года назад, в начале пандемии коронавируса, долг составлял 44 млрд рублей и его удалось сократить до 5 млрд в начале 2022 года.

"Задача была полностью этот долг закрыть. Дальше, сами знаете, санкционное давление, долг снова вырос до 40 миллиардов. Но благодаря ряду решений, самое главное из которых то, что у нас Турция летает, 750 рейсов еженедельно, туроператоры выполняют постепенно обязательства перед туристами", - пояснила глава Ростуризма.

Догузова выразила надежду, что большая часть этого долга до конца этого года будет закрыта туроператорами. "Мы видим, что туроператоры, видимо, не смогут до конца года выполнить свои обязательства. И мы отдельные предложения по этому вопросу внесем в правительство. Мы сейчас прорабатываем механизм, как сделать так, чтобы перед людьми, во всяком случае, долг был полностью закрыт", - добавила она.